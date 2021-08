Chine-Le bilan des inondations dans le Henan s'élève à 302 morts

PÉKIN, 2 août (Rentiers) - Les autorités chinoises ont nettement revu à la hausse lundi le bilan des inondations survenues le mois dernier dans la province du Henan, dans le centre-est de la Chine, à 302 morts, soit plus du triple du chiffre annoncé la semaine dernière.

La plupart des décès ont eu lieu à Zhengzhou, capitale de la province. Dans cette ville de 12 millions d'habitants construite le long du fleuve Jaune, le bilan s'élève à 292 morts, dont 14 lors de l'inondation d'une ligne de métro, ont déclaré des responsables locaux lors d'un point de presse.

En tout, 39 personnes sont mortes dans les sous-sols de la ville, y compris dans des garages ou des tunnels. En outre, 47 des 50 personnes toujours portées disparues dans le Henan sont des habitants de Zhengzhou.

Zhengzhou a vu tomber 617,1 mm de pluie en trois jours le mois dernier, soit presque la moyenne annuelle de 640,8 mm.

Les pertes économiques directes dans le Henan sont estimées à 114,27 milliards de yuans (15,15 milliards d'euros) et plus de 580.000 hectares de terres agricoles ont été touchées.

Le Conseil d'État (gouvernement) chinois a déclaré qu'il allait former une équipe pour enquêter sur les inondations à Zhengzhou et qu'il exigerait des comptes des responsables ayant manqué à leur devoir, rapporte l'agence de presse Chine nouvelle. (Reportage rédaction de Pékin et Tony Munroe; version française Valentine Baldassari, édité par Jean-Stéphane Brosse)