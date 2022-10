Chine-Le congrès du Parti communiste débute dimanche

par Yew Lun Tian

PÉKIN, 15 octobre (Reuters) - Le XXe congrès du Parti communiste chinois (PCC) débute dimanche et s'achèvera le 22 octobre par une modification de la constitution du Parti, a déclaré samedi un porte-parole du PCC.

Le président chinois Xi Jinping, âgé de 69 ans, y vise un troisième mandat de cinq ans, alors qu'il n'a cessé de renforcer sa mainmise sur le pouvoir depuis qu'il est devenu il y a dix ans secrétaire général du Parti.

Le Parlement a par ailleurs aboli en 2018 la limite des mandats présidentiels, ouvrant la voie à un maintien à vie au pouvoir de Xi Jinping, devenu le dirigeant le plus puissant du pays depuis Mao Zedong.

Le congrès se tiendra dans le Grand Palais du Peuple sur la place Tiananmen, a précisé à la presse le porte-parole Sun Yeli.

Il a ajouté que le congrès proposerait des "amendements appropriés" à la constitution du PCC.

"Il est nécessaire d'inscrire dans la constitution du Parti les grandes vues théoriques et les grandes idées stratégiques établies lors du XXe congrès du Parti", a-t-il dit, sans plus de précisions.

Le congrès s'achèvera par la présentation du prochain Politburo, l'instance dirigeante du PCC qui compte actuellement sept membres.

Alors que la Chine fait face à des critiques concernant sa politique "zéro-COVID-19", le porte-parole du PCC a estimé que les mesures prises par les autorités étaient les meilleures, les plus efficaces et continueraient de s'améliorer.

La politique chinoise de "zéro dynamique" a maintenu le taux d'infection et de mortalité à un faible niveau et assuré la stabilité sociale et économique, a-t-il dit.

Le soutien de Pékin à Moscou dans la guerre en Ukraine contribue également à l'isolement de la Chine par rapport à l'Occident.

S'agissant de Taïwan, considérée par la Chine comme partie intégrante de son territoire, Sun Yeli a déclaré que Pékin se réservait toujours le droit de recourir à la force, même si la "réunification pacifique" avec l'île était sa priorité. Il a ajouté que cette réunification était dans l'intérêt de tous, y compris des Taïwanais. (Reportage Yew Lun Tian, rédigé par Martin Quin Pollard, avec Ben Blanchard; version française Claude Chendjou)