Chine-Le taux préférentiel de prêt abaissé pour contrer le ralentissement économique

SHANGHAI, 22 août (Reuters) - La Chine a abaissé lundi son taux préférentiel de prêt (TPP), une mesure d'assouplissement monétaire s'ajoutant à celles prises la semaine dernière, alors qu'elle entend stimuler la demande de crédit face au ralentissement économique provoqué par la crise de l'immobilier et la résurgence de l'épidémie de COVID-19.

La Banque populaire de Chine (BPC) a fixé le TPP sur un an à 3,65%, contre 3,70% auparavant, tandis qu'elle a retranché 15 points de base au TPP quinquennal , désormais à 4,30%.

Une enquête menée par Reuters la semaine dernière indiquait que la plupart des analystes interrogés anticipaient une baisse de 10 points de base du TPP sur un an, et tous s'attendaient à une réduction du TPP sur cinq ans. (Reportage Winni Zhou et Brenda Goh; version française Jean Terzian)