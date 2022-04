PÉKIN, 13 avril (Reuters) - Les exportations chinoises libellées en yuans ont progressé de 13,4% sur la période janvier-mars sur un an, montrent les données publiées mercredi par les douanes chinoises.

Les importations ont augmenté de 7,5% sur la même période.

Les douanes chinoises doivent publier les chiffres libellés en dollars plus tard dans la journée. (Reportage by Stella Qiu, Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)