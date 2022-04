Chine-Les prix à la production progressent plus rapidement que prévu en mars

PÉKIN, 11 avril (Reuters) - Les prix à la production en Chine ont augmenté à un rythme légèrement plus lent en mars, mais ont néanmoins dépassé les attentes du marché, alors que le pays fait face à la pression sur les coûts causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aux problèmes persistants affectant les chaînes d'approvisionnements.

L'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 8,3% en rythme annuel, montrent les données officielles publiées lundi par Bureau national de la statistique (BNS), ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 8,8% enregistrée en février.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 7,9%.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 1,5% en mars, selon les données, contre 0,9% le mois précédent. Les analystes attendaient une croissance de 1,2%.

La deuxième économie mondiale a dû faire face en mars à une résurgence de l'épidémie de coronavirus sur son territoire et un déclin de l'activité dans les secteurs des services et manufacturier. (Reportage Liangping Gao, Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)