Chine - Mai PPI +6,4% a/a, CPI +2,1% a/a

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 6,4 % en glissement annuel, a déclaré le Bureau national des statistiques (NBS) dans un communiqué, après la hausse de 8,0 % enregistrée en avril, et conformément aux prévisions d'un sondage Reuters.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,1 % par rapport à l'année précédente en mai, soit la même croissance que celle d'avril. Dans un sondage Reuters, on s'attendait à ce que l'IPC augmente de 2,2 %.

La deuxième plus grande économie du monde a nettement ralenti ces derniers mois, frappée par des contrôles stricts COVID-19, perturbant les chaînes d'approvisionnement et bousculant la production et la consommation.