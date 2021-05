Chine-Plus faible croissance de la population depuis la mise en place de la politique de l'enfant unique

PÉKIN, 10 mai (Reuters) - La croissance de la population chinoise au cours de la dernière décennie a chuté pour atteindre son niveau le plus bas depuis l'application de la politique de l'enfant unique à la fin des années 1970, ce qui renforce la pression sur Pékin pour inciter les couples à avoir plus d'enfants et éviter un déclin irréversible.

La population de la Chine continentale a augmenté de 5,38% pour atteindre 1,41 milliard d'habitants, selon les résultats du recensement officiel de 2020, publié mardi. Ce chiffre était de 1,34 milliard lors du recensement de 2010. (Kevin Yao et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)