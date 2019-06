Chine-Ralentissement de la hausse des prix à la production

PEKIN, 12 juin (Reuters) - La hausse des prix à la consommation en Chine a accéléré en mai à son rythme le plus rapide en plus d'un an, mais la hausse des prix à la production a ralenti sous l'effet d'une faible demande des produits de base et du ralentissement de l'activité manufacturière, alimentant les inquiétudes sur la santé de l'économie chinoise.

L'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,6% le mois dernier en rythme annuel, montrent les statistiques officielles publiées mercredi, conforme aux attentes des analystes interrogés par Reuters après un gain de 0,9% en avril.

Ces données, surveillées étroitement par analystes et investisseurs, sont considérées comme un baromètre de la demande industrielle.

Dans un contexte de tensions commerciales accrues entre les Etats-Unis et la Chine, les observateurs craignent de voir le conflit sino-américain provoquer une récession mondiale.

Les exportations chinoises ont à nouveau augmenté en mai, contre toute attente, en dépit d'une hausse des droits de douane américains mais les importations ont accusé leur plus forte baisse depuis près de trois ans, montrent d'autres statistiques officielles publiées cette semaine.

Selon les données du Bureau national de la statistique communiquées mercredi, l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 2,7% en mai sur un an, conforme au consensus mais à son rythme le plus élevé depuis février 2018, porté par la hausse des prix du porc.

En rythme mensuel, les prix à la consommation sont restés stables, après avoir connu une hausse de 0,1% en avril. (Bureau de Hong Kong; Jean Terzian pour le service français)