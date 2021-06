Chine: Rebond de l'activité manufacturière en mai

PEKIN (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en mai à son rythme le plus important depuis le début de l'année, profitant d'un rebond des demandes intérieure et extérieure, bien que la forte hausse des prix des matériaux bruts et les pressions sur les chaînes d'approvisionnement ont perturbé la production de certaines compagnies, montre une enquête privée.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit, publié mardi, s'est établi le mois dernier à 52,0, un pic depuis décembre dernier, après 51,9 en avril. Le consensus ressortait à 51,9.

D'après les résultats de l'enquête, les nouvelles commandes ont progressé à leur rythme le plus important depuis le début de l'année.

