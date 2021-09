Chine-Shanghai suspend les vols, ferme les écoles, à l'approche d'un typhon

SHANGHAI, 13 septembre (Reuters) - Les autorités de Shanghai et des régions côtières voisines ont annulé les vols, suspendu les métros et les trains et fermé les écoles alors que le typhon Chanthu approche de la Chine continentale.

La tempête devrait s'affaiblir mais des vents violents et de fortes pluies sont attendues dans les régions côtières.

La province du Zhejiang, au sud de Shanghai, a émis des alertes concernant les risques de crues soudaines dans neuf districts.

Le port de Ningbo, deuxième plus grand centre de transport de conteneurs de Chine après Shanghai, a suspendu ses activités dès dimanche à la mi-journée.

A Shanghai, les vols doivent être annulés dès 11h00 heure locale (03h00 GMT) et les terminaux portuaires ont suspendu leurs services jusqu'à nouvel ordre.

Les métros ont été suspendus dans certaines parties de la ville et les écoles seront fermées lundi après-midi et mardi. (Reportage Andrew Galbraith et Muyu Xu; version française Camille Raynaud)