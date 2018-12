Chine-Un célèbre étudiant interpellé pour l'anniversaire de Mao

PÉKIN, 26 décembre (Reuters) - Un étudiant marxiste connu a été interpellé mercredi par la police chinoise, a annoncé un témoin, en cette journée sensible de commémoration du 125e anniversaire de la naissance de Mao Zedong dont l'héritage reste très contesté.

Qiu Zhanxuan, responsable de la Société marxiste de l'université de Pékin, a été mis de force dans une voiture noire devant l'entrée est de l'université de Pékin par un groupe d'hommes qui se sont présentés comme des policiers, a déclaré un étudiant à Reuters.

"J'ai vu une voiture noire garée près de la porte et sept ou huit hommes en civil le soulever par les bras et les jambes et le forcer à monter dans la voiture", a déclaré l'étudiant, qui n'a pas voulu donner son identité.

Qiu Zhanxuan s'apprêtait à assister à une cérémonie en mémoire du fondateur de la Chine moderne qu'il avait organisée. Il avait déjà été mis en garde mardi au sujet de cette manifestation par un conseiller scolaire, a déclaré l'étudiant.

"Qu'est-ce qui ne va pas avec le souvenir du président Mao? Quelle loi cela enfreint-il? Comment peut-on enlever en public un étudiant de l'université de Pékin?", a-t-il ajouté.

Le ministère de la Sécurité publique n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les étudiants de l'université de Pékin, également connue sous le nom de Beida, ont joué un rôle central dans le lancement du mouvement nationaliste dit du 4 Mai 1919 et des manifestations pro-démocratiques de la place Tiananmen en 1989.

Mais le militantisme universitaire a été marginalisé sous la présidence de Xi Jinping. Beida a pris des mesures pour contrôler la dissidence et renforcer le contrôle du Parti communiste.

Un mouvement qui rassemblait des étudiants, des jeunes diplômés d'universités, dont Beida, et des militants syndicaux en vue de soutenir des ouvriers en lutte pour obtenir le droit de constituer leur propre syndicat, a été réprimé par les autorités.

La Chine entretient une relation délicate avec l'héritage de Mao, décédé en 1976. Son anniversaire n'est pas mentionné mercredi dans les éditions imprimées des organes de presse du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir.

Cette année, "les gauchistes se sont tus" et on ne note aucun signe d'activité notable pour marquer l'anniversaire du Grand Timonier, a déclaré à Reuters Song Yangbiao, journaliste indépendant néo-maoïste basé à Pékin.

La Chine, souligne-t-il, préfère plutôt célébrer le 40e anniversaire de son ouverture à l'économie de marché, via les "Quatre modernisations" lancées en 1978 deux ans après la mort de Mao par le numéro un du PCC de l'époque, Deng Xiaoping. (Christian Shepherd et Ben Blanchard; Danielle Rouquié pour le service français)