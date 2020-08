Chine-Wuhan, berceau du coronavirus, va rouvrir ses écoles

SHANGHAI, 29 août (Reuters) - La ville chinoise de Wuhan, berceau du nouveau coronavirus, va rouvrir mardi l'ensemble de ses établissements scolaires pour le début du semestre, ont annoncé samedi les autorités locales, alors que l'université de la ville doit rouvrir lundi.

Quelque 2.842 établissements ont prévu de rouvrir leurs portes pour accueillir près de 1,4 million d'étudiants, a précisé le gouvernement local, alors que des plans d'urgence - avec notamment la reprise des cours en ligne - ont été établis si les risques sanitaires venaient à s'accroître.

Il est conseillé aux étudiants d'être munis d'un masque et d'éviter si possible les transports publics. Les établissements ont reçu ordre de faire des stocks d'équipements de contrôle médical, d'éviter les rassemblements inutiles et d'effectuer des compte-rendus quotidiens aux autorités sanitaires.

Wuhan, où fût recensé le premier cas ce qui fût ensuite appelé le COVID-19, a été placé en confinement pendant plus de deux mois en début d'année. Avec 3.869 décès recensés, la ville représente plus de 80% du nombre total de morts liés au coronavirus signalés en Chine continentale.

Neuf nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus, concernant tous des personnes venues de l'étranger, ont été enregistrés dans le pays au cours des vingt-quatre dernières heures, a rapporté samedi la Commission nationale de la santé.

Il s'agit d'un treizième jour consécutif sans transmission locale signalée dans le pays. Aucun cas de transmission locale n'a été rapporté à Wuhan depuis le 18 mai.

Selon les données de la commission, 85.022 cas de contamination ont été confirmés dans le pays, où l'épidémie a causé 4.634 décès. Aucun nouveau décès n'a été rapporté samedi. (David Stanway; version française Jean Terzian)