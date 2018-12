Chine-Xi Jinping appelle à la mise en oeuvre de nouvelles réformes

PEKIN, 18 décembre (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a appelé mardi, lors d'un discours très attendu prononcé à l'occasion du 40e anniversaire de l'ouverture économique de la Chine, à la mise en oeuvre de nouvelles réformes sans toutefois faire l'annonce de mesures spécifiques.

Dans un discours de près d'une heure et demie, Xi Jinping a déclaré que la Chine allait accroître les efforts visant à ouvrir ses marchés et veiller à la mise en oeuvre de réformes majeures.

"Nous devons, sans relâche, renforcer le développement de l'économie nationale tout en encourageant, soutenant et guidant le développement de l'économie privée", a dit Xi.

Le programme de réformes économiques et d'ouverture du pays a été mis en oeuvre à partir de 1978 sous l'égide de l'ancien dirigeant Deng Xiaoping, permettant à des millions de Chinois de sortir de la pauvreté et transformant le pays en puissance économique.

Pékin a récemment lancé une série de mesures, dont une baisse des réserves bancaires, des baisses d'impôts et davantage de dépenses d'infrastructures, pour tenter de contrecarrer un vif ralentissement de l'économie chinoise.

"L'ouverture apporte des progrès tandis que la fermeture mène au sous-développement", a déclaré Xi Jinping.

"Chaque étape de la réforme, s'ouvrir, cela n'est pas facile. Dans le futur, nous serons inévitablement confrontés à toutes sortes de risques et défis, et même à des tempêtes incroyablement mouvementées", a-t-il ajouté, soulignant l'importance du Parti communiste au pouvoir.

Xi Jinping s'exprimait dans un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis qui pousse certains entrepreneurs chinois et conseillers gouvernementaux à plaider en faveur d'une accélération du rythme des réformes et d'une libéralisation du secteur privé.

Face aux pressions, venues notamment de Washington, Pékin compte ouvrir davantage le pays aux entreprises étrangères.

Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump ont convenu lors de leur rencontre à Buenos Aires, le 1er décembre en marge du sommet du G20, d'une trêve commerciale de 90 jours pendant que les deux pays poursuivaient les négociations pour la conclusion d'un accord. (Kevin Yao, avec Stella Qiu; Jean Terzian pour le service français)