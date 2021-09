Chine: arrestation de hauts responsables du groupe de transport endetté HNA

Pékin (awp/afp) - La police chinoise a arrêté deux hauts responsables du groupe de transport et logistique HNA lourdement endetté, pour "crimes", a indiqué le groupe vendredi, révélant une nouvelle mesure des autorités de Pékin contre un groupe privé.

HNA a indiqué que son président Chen Feng et son directeur général Tan Xiangdong avaient été arrêtés par la police dans l'île de Hainan, dans le sud de la Chine, où se trouve le siège du groupe.

"Des mesures ont été prises en conformité avec la loi, pour des crimes illégaux présumés", a indiqué le groupe dans un communiqué, sans détailler les faits reprochés aux deux dirigeants.

Le groupe a ajouté que son activité restait "stable" et n'avait "pas été atteinte" par ces arrestations.

HNA, qui détient Hainan Airlines, l'une des plus importantes compagnies aériennes du pays, et est le plus gros groupe chinois d'aviation privée, a déclenché une procédure de faillite en janvier et est en cours de restructuration sous le contrôle des autorités chinoises, après avoir échoué à faire face à une crise de liquidités.

Hainan Airlines a été créé par M. Chen en 1993, et est passé du statut de compagnie régionale à celui d'un groupe étendu.

HNA a dans le passé détenu des parts dans le groupe d'hôtellerie Hilton et dans la Deutsche Bank, et a effectué des investissements dans l'aviation, le tourisme, l'immobilier et les services financiers.

Mais en 2017 le gouvernement chinois a réprimé la politique d'expansion agressive du groupe, le forçant à réduire ses participations pour se concentrer sur ses activités de transporteur aérien et dans le tourisme.

Grevé par des milliards de dollars de dette, le groupe a tenté depuis lors de disposer de ses avoirs.

Les arrestations interviennent alors que le géant de l'immobilier Evergrande est menacé de faillite, avec près de 300 milliards de dollars de dettes - l'équivalent de 2% du PIB chinois.

Comme HNA, Evergrande s'était développé rapidement ces dernières années, mais sa dette accumulée menace le système financier chinois et la stabilité sociale, avec d'ores et déjà des manifestations d'acheteurs et investisseurs furieux.

D'autres groupes chinois sont considérés comme à risque, comme l'empire immobilier Wanda, le courtier d'assurances Anbang et le géant de l'investissement Fosun.

