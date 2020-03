Chine: baisse record d'un des taux de la banque centrale

Pékin (awp/afp) - La Banque centrale de Chine a réduit lundi son taux de refinancement à sept jours à 2,2%, un niveau inédit, au moment où le pays tente de relancer son économie après le choc du coronavirus.

Cette baisse de 0,2 point est la plus forte depuis cinq ans. Ce faisant, la banque centrale a injecté 50 milliards de yuans (6,36 mds EUR) dans l'économie, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Il s'agit "de la plus forte baisse depuis 2015 et du niveau le plus bas jamais vu pour le taux de refinancement à sept jours", a commenté Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.

L'opération de refinancement est la première engagée par la banque centrale depuis plus d'un mois. Elle consiste à acheter des titres par appel d'offres auprès des banques commerciales avec la garantie de les leur revendre.

La Chine peine à se remettre du brutal coup de frein donné à son économie fin janvier du fait des mesures drastiques adoptées pour combattre le nouveau coronavirus, apparu à la fin de l'an dernier dans le centre du pays.

En réaction, elle prévoit de laisser filer son déficit budgétaire, a annoncé vendredi le Parti communiste chinois au pouvoir, sans toutefois donner de chiffres.

Pékin prévoit aussi d'émettre des obligations spéciales afin de soutenir l'économie.

Même si l'épidémie a considérablement reflué dans le pays ces dernières semaines, la Chine risque d'être pénalisée par sa propagation au reste du monde, entraînant une baisse de ses exportations.

afp/jh