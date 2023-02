Chine : ces dirigeants d'entreprises qui disparaissent 21/02/2023 | 08:47 Odile Dubois 21/02/2023 | 08:47 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires (Zonebourse avec Reuters) - La mystérieuse disparition de Bao, un haut cadre de China Renaissance, a plongé l'entreprise dans l'incertitude et la spéculation quant aux raisons de son absence. Cette nouvelle a fait chuter de 50% les actions de la société et a ébranlé les investisseurs, qui se demandent si cela pourrait impliquer une répression plus large. Malheureusement, Bao n'est pas le premier cadre chinois influent à disparaître de la scène publique ces dernières années. En mars 2020, Ren Zhiqiang, un cadre immobilier respecté, a été condamné à 18 ans de prison pour corruption après avoir critiqué le président Xi Jinping en public. Des précédents Qu Dejun, directeur et coprésident de Seazen Holdings, a également été signalé comme introuvable par la société, avant de démissionner de son poste de vice-président pour des raisons personnelles. Yang Zhihui, président de Landing International (rebaptisé Shin HWA World), a subi une situation similaire en 2018, provoquant une chute de plus de 30% des actions de la société. D'autres cas ont également suscité l'inquiétude des investisseurs, comme celui de Wu Xiaohui, ancien président d'Anbang Insurance Group, qui a été condamné à 18 ans de prison pour fraude et détournement de fonds. Xiao Jianhua, milliardaire et fondateur de Tomorrow Holdings, a également été arrêté et condamné à 13 ans de prison pour diverses infractions, y compris le siphonnage illégal de dépôts publics et la corruption. Les investisseurs ont également été alarmés par la disparition de Guo Guangchang, fondateur et président de Fosun International, en 2015. Bien qu'il ait repris ses fonctions peu de temps après, sa disparition avait déjà entraîné une chute du cours des actions de l'entreprise. Yim Fung, président-directeur général de Guotai Junan Securities, a également été porté manquant en novembre 2015, avant de revenir en poste un mois plus tard, après avoir été interrogé par les autorités. Ces mystérieuses disparitions ont des conséquences considérables sur les entreprises concernées, ainsi que sur les investisseurs qui craignent une répression plus large. En effet, la disparition de cadres supérieurs soulève des interrogations quant à la stabilité et à la transparence des entreprises chinoises, qui sont souvent sous le contrôle de l'Etat.

© Zonebourse.com 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FOSUN INTERNATIONAL LIMITED -0.95% 7.31 16.04% GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 3.14% 14.46 6.40% SEAZEN HOLDINGS CO., LTD 2.76% 19.35 -5.61% SHIN HWA WORLD LIMITED -3.09% 0.188 -22.40%