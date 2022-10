Chine: contraction de l'activité manufacturière en octobre

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine s'est de nouveau contractée en octobre après un bref rebond le mois dernier, en raison des restrictions anti-Covid qui pénalisent l'activité, selon des chiffres officiels publiés lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) s'est établi à 49,2 points contre 50,1 en septembre, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

Un nombre inférieur à 50 témoigne d'un repli de l'activité.

Des analystes sondés par l'agence Bloomberg avaient anticipé une contraction mais plus modérée (49,8).

L'activité manufacturière avait connu une légère reprise en septembre après deux mois de contraction.

La Chine continue à suivre une stratégie anti-Covid inflexible, près de trois ans après l'apparition des premiers cas à Wuhan (centre).

Cette politique se traduit par des confinements dès l'apparition de cas positifs, des tests PCR quasi obligatoires plusieurs fois par semaine ou encore le placement en quarantaine de tout voyageur s'étant rendu dans une zone touchée.

Ces mesures, qui entraînent la fermeture inopinée d'entreprises et d'usines, pénalisent activité et déplacements, et pèsent lourdement sur l'économie.

De son côté, le PMI non-manufacturier, qui englobe le secteur des services et de la construction, s'est lui aussi affiché en repli ce mois-ci, à 48,7 points.

L'indice était en territoire positif en septembre (50,6). Il s'agit de sa première contraction depuis le mois d'avril.

