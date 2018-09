Chine: essoufflement manufacturier selon Caixin, à rebours du chiffre officiel

Pékin (awp/afp) - L'indicateur indépendant Caixin faisait état lundi d'un essoufflement de l'industrie manufacturière en Chine, au plus bas en 14 mois sur fond de guerre commerciale et de demande intérieure morose - à rebours d'un récent indice gouvernemental beaucoup plus solide.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, calculé de façon indépendante par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 50,6 le mois dernier, contre 50,8 en juillet et 51 en juin.

L'activité manufacturière continue donc de progresser, mais à un rythme nettement ralenti: un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité, et en-deçà une contraction.

De quoi suggérer que la guerre commerciale entre Pékin et Washington, qui s'affrontent à coups de droits de douane punitifs sur des milliards de dollars de marchandises, pèse sur les carnets de commandes et la consommation en général.

Selon Caixin, c'est la plus faible croissance du secteur manufacturier depuis juin 2017 --et sensiblement en-deçà de la prévision médiane (50,7) des analystes sondés par l'agence Bloomberg.

Mais cette estimation contredit le baromètre officiel, plus encourageant, publié vendredi par le gouvernement, qui faisait état d'un PMI manufacturier de 51,3 en août, contre 51,2 en juillet, signe de résistance des entreprises malgré les tensions commerciales.

Certes, le chiffre gouvernemental reflète davantage la situation des grands groupes étatiques, tandis que l'enquête Caixin sonde principalement petites et moyennes entreprises.

"Le secteur manufacturier continue de s'affaiblir sous l'effet d'une demande terne (...) La production ne pourra se maintenir à des niveaux stables", observe Zhong Zhengsheng, économiste du cabinet d'analyse CEBM, émanation du groupe Caixin.

"L'assombrissement du marché du travail devrait également plomber la consommation. L'économie chinoise fait face à d'évidentes pressions négatives", insiste-t-il.

Selon l'enquête Caixin, les nouvelles commandes ont progressé en août au plus faible rythme depuis mai 2017, tandis que les seules commandes à l'exportation -- reflet de l'activité future -- se contractaient nettement (48,8).

Face au renchérissement des coûts de production et d'une demande morose, les groupes manufacturiers chinois continuent de sabrer leurs effectifs, mais la saignée d'août est la plus drastique depuis plus d'un an.

A la suite d'une nouvelle escalade en août de la guerre commerciale sino-américaine, des biens chinois à hauteur de 50 milliards de dollars sont désormais visés par des droits de douane punitifs aux Etats-Unis, des produits allant des composants électroniques aux machines-outils.

Pour autant, "le facteur principal plombant la croissance (manufacturière) reste la demande intérieure terne", notaient les experts du cabinet Capital Economics.

Pour eux, le durcissement du crédit et les restrictions d'investissements dans les infrastructures, fruit des efforts de désendettement de Pékin, pénalisent la demande chinoise, ce qui a déjà conduit le régime à assouplir sa politique pour ménager l'activité.

afp/al