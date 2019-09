Chine: exportations en repli, excédent commercial en forte baisse en août

Pékin (awp/afp) - Les exportations de la Chine ont subi en août un repli, tandis que l'excédent commercial a considérablement fondu, dans un contexte de durcissement de la guerre commerciale avec Washington, selon des chiffres publiés dimanche par les Douanes.

Les ventes de la Chine à l'étranger ont reculé de -1,0% le mois dernier sur un an, après un rebond de 3,3% en juillet.

Les experts sondés par l'agence Bloomberg s'attendaient à une hausse de 2,1%.

Sur la même période, l'excédent commercial chinois a connu un fort repli à 34,83 milliards de dollars, contre 44,58 milliards le mois précédent.

Ces statistiques sont publiées au moment où les deux premières puissances économiques mondiales tentent de trouver une issue à leur guerre commerciale, déclenchée l'an dernier par l'administration Trump.

La Chine a indiqué jeudi que de nouvelles négociations avec les Etats-Unis se tiendraient "début octobre" à Washington. Des discussions bilatérales avaient initialement été annoncées pour septembre à une date non précisée.

Le 1er septembre, de nouvelles surtaxes douanières réciproques entre la Chine et les Etats-Unis sont entrées en vigueur, au moment où la guerre commerciale, débutée l'an dernier, commence à menacer la croissance des deux premières économies mondiales.

Les importations chinoises ont poursuivi en août leur repli pour le quatrième mois consécutif (-5,6%). Il s'agit d'un pourcentage inchangé par rapport au mois précédent.

Signe de la pression sur son économie, Pékin a annoncé vendredi une baisse des dépôts que les banques sont obligées de garder dans leurs coffres.

La mesure doit permettre aux établissements bancaires de prêter davantage aux entreprises-- en particulier les petites et micro-entreprises ainsi que les compagnies privées -- confrontées à un ralentissement économique. La croissance du PIB chinois était de 6,2% sur un an au second trimestre, au plus bas depuis au moins 27 ans.

afp/rp