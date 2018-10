Chine: fermeté des prix à la consommation en septembre

Pékin (awp/afp) - Les prix à la consommation ont accéléré le mois dernier en Chine, tandis que les prix à la production ralentissaient, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques, dans un contexte marqué par la guerre commerciale avec les Etats-Unis.

L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,5% en septembre par rapport au même mois de 2017, soit une progression conforme aux prédictions des analystes interrogés par l'agence Bloomberg.

Après une augmentation de 2,3% en août, il s'agit de la quatrième accélération mensuelle de ce baromètre des dépenses des ménages.

Compte non tenu du pic saisonnier des prix en début d'année du fait des festivités du Nouvel an chinois, il s'agit même de la plus forte augmentation des prix à la consommation depuis mai 2014, selon Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.

Les prix de l'alimentation ont augmenté de 3,6% sur un an contre 2,4% en août, particulièrement les légumes (+14,6%), à la suite d'intempéries dans les principales régions de production.

Les prix du porc ont poursuivi leur augmentation (+3,7%) mais à un rythme nettement moindre qu'en août (+6,5%), alors que le cheptel chinois est confronté à une épidémie de peste porcine qui entraîne l'abattage de dizaines de milliers de bêtes.

Les intempéries et la peste porcine sont entièrement responsables de l'accélération des prix, selon Capital Economics, qui en déduit que l'inflation ne devrait pas dissuader la banque centrale chinoise de poursuivre sa politique d'assouplissement monétaire dans les prochains mois afin de soutenir une activité aux prises avec les sanctions commerciales américaines.

Signe de l'impact de ces dernières, l'indice des prix à la production a enchaîné son troisième mois de ralentissement en septembre, avec une progression de seulement 3,6% sur un an, après 4,1% en août.

Les économistes misaient en moyenne sur un ralentissement plus marqué, à 3,5%.

Ce repli de l'indice confirme les craintes de ralentissement économique en Chine alors que l'Amérique de Donald Trump impose depuis juillet des droits de douane punitifs sur des biens chinois correspondant au total à 250 milliards de dollars d'importations par an.

Les producteurs chinois peuvent être tentés de modérer leurs prix sortie d'usine afin de compenser l'impact des droits de douane américains.

afp/buc