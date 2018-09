Chine: fort coup de mou des services en août (indice Caixin)

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine a encore fortement ralenti en août, ce secteur crucial enregistrant sa plus faible croissance en dix mois, selon l'indice indépendant Caixin, sur fond de demande morose, de tensions commerciales exacerbées et de tensions inflationnistes accrues.

Les services, qui constituent plus de la moitié du PIB du géant asiatique, n'en finissent plus de s'essouffler: l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur, calculé par le cabinet IHS Markit et publié mercredi par le groupe de médias Caixin, a dégringolé à 51,5 le mois dernier, contre 52,8 en juillet et 53,9 en juin.

Cette industrie-clé continue donc de progresser, mais à un rythme de plus en plus affaibli: un chiffre au-dessus de 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en-deçà d'une contraction.

L'indice, élaboré sur la base d'un sondage d'entreprises, confirme le ralentissement de la deuxième économie mondiale, à l'heure où s'aggrave le conflit commercial entre Pékin et Washington à coup de droits de douanes punitifs réciproques.

Un autre indicateur PMI Caixin avait déjà fait état lundi d'un fort ralentissement du secteur manufacturier chinois en août.

L'assombrissement de la demande intérieure chinoise, entravée par le durcissement du crédit imposé par la politique de désendettement de Pékin, se double d'alarmantes tensions inflationnistes.

"Les firmes de services rapportent un fort renchérissement, le plus rapide en six mois, de leurs dépenses opérationnelles (...) pointant les prix accrus du carburant, des matériaux et de la main d'oeuvre", souligne Caixin dans une note.

Ce baromètre PMI indépendant est très suivi: les services constituent un moteur de croissance essentiel pour la Chine, à l'heure où les usines tendent à s'automatiser et où Pékin entend rééquilibrer son économie vers la consommation intérieure au détriment d'industries lourdes peu rentables.

Au total, l'indice composite PMI de Caixin, qui agrège services et industrie manufacturière, a de nouveau trébuché en août, s'enfonçant à 52, contre 52,3 en juillet.

"C'est le signe que l'économie chinoise est sur une voie déclinante. Les pressions inflationnistes s'intensifient (...) et les effets de la (récente) politique de crédit plus accommodante et des mesures de relance budgétaire ne se font pas encore sentir", a commenté Zhong Zhengsheng, économiste de l'institut CEBM associé à Caixin

De fait, le gouvernement avait affiché en juillet sa volonté d'adopter "une politique budgétaire plus active" pour stimuler l'activité.

Pour sa part, le Bureau national des statistiques (BNS), organe gouvernemental, a publié vendredi dernier un PMI non-manufacturier (centré sur les services) de 54,2 en août, contre 54 en juillet, soit une légère accélération du secteur.

afp/fr