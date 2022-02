Chine: fort ralentissement de l'activité dans les services

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine a connu en janvier une croissance moins rapide, perturbée notamment par des cas de Covid-19. L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit et publié lundi par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 51,4 points, contre 53,1 en décembre.

Un nombre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction. La décélération de janvier était attendue. Des analystes tablaient toutefois sur un ralentissement plus prononcé (51).

En cause: de nouvelles commandes qui n'ont que légèrement augmenté et des ventes perturbées par la survenue en Chine de foyers de Covid-19, certes très limités mais touchant plusieurs provinces. Avec moins d'une centaine de cas par jour, ces contaminations restent sans commune mesure avec les bilans dans le reste du monde, mais les mesures radicales adoptées par les autorités pour endiguer l'épidémie perturbent l'activité économique.

La hausse du coût du travail et des matières premières a également entraîné le ralentissement de janvier, selon l'enquête Caixin-Markit. Conséquence: les entreprises sont restées frileuses en matière de recrutements. Le sous-indice de l'emploi était ainsi en territoire négatif en janvier, une première depuis cinq mois.

Par ailleurs, l'indice composite PMI de Markit-Caixin, qui agrège services et industrie manufacturière, a nettement ralenti en janvier à 50,1 points, contre 53 en décembre. En cause: une faible demande à l'étranger. Les exportations ont ainsi connu en janvier leur ralentissement le plus prononcé depuis 20 mois, note Caixin.

"L'économie chinoise est mise à rude épreuve", a commenté pour Caixin l'économiste Wang Zhe, préconisant "un plus fort soutien" de Pékin aux PME. Elles constituent en Chine le principal vivier d'emplois.

afp/vj