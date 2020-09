Chine: hausse des exportations en août, les importations reculent

Pékin (awp/afp) - Les exportations de la Chine ont fortement progressé en août (+9,5% sur un an), tandis que les importations étaient à la peine, signe d'une demande fragile dans le pays, selon des chiffres publiés lundi par les Douanes.

Les exportations du pays ont atteint en août leur plus haut niveau depuis huit mois. Et il s'agit d'un résultat bien supérieur aux attentes des analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg (+7,5%).

Premier pays touché par le nouveau coronavirus mais aussi premier à s'en sortir, la Chine apparaît ainsi comme un baromètre de la reprise espérée de l'économie mondiale.

Après un plongeon en début d'année pour cause d'épidémie, les ventes du géant asiatique avaient atteint en juillet leur plus haut niveau depuis huit mois (+7,2% sur un an).

Mais l'activité en Chine reste largement pénalisée par une faible demande sur son marché intérieur.

Le mois dernier, les importations ont de nouveau marqué un repli sur un an (-2,1%), tandis que les experts tablaient sur une légère augmentation (+0,5%).

En juillet déjà, les achats de la Chine de l'étranger s'étaient affichés en baisse de 1,4% sur un an.

Le géant asiatique a connu une reprise de l'activité au deuxième trimestre, avec une hausse de 3,2% du PIB selon des chiffres officiels, après un repli de 6,8% au premier trimestre.

Mais des secteurs entiers de l'économie tournent toujours au ralenti, notamment les transports et le tourisme.

afp/al