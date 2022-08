Chine : juillet PPI +4,2% en glissement annuel, CPI +2,7% en glissement annuel

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 4,2 % en glissement annuel, a déclaré mercredi le Bureau national des statistiques (NBS), après une hausse de 6,1 % en juin. Les analystes avaient prévu une augmentation de l'IPP de 4,8 % dans un sondage Reuters.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,7 % par rapport à l'année précédente, après un gain de 2,5 % en juin. Dans un sondage Reuters auprès des économistes, l'inflation des prix à la consommation était vue à 2,9 % en juillet.

La deuxième plus grande économie du monde a montré quelques signes de ralentissement et a échappé de justesse à une contraction au deuxième trimestre, pesant sur les contrôles stricts de la COVID-19, un marché immobilier en détresse et un sentiment prudent des consommateurs.