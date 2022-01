Chine: l'activité dans les services a accéléré en décembre

Pékin (awp/afp) - La hausse de l'activité dans les services a accéléré en décembre en Chine, grâce notamment à un essor des ventes, même si les inquiétudes liées au Covid pèsent toujours, selon un indicateur indépendant publié jeudi.

L'indice d'activité dans les services des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 53,1 le mois dernier, contre 52,1 en novembre.

Un PMI supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction.

Il s'agit d'un niveau supérieur aux prédictions des analystes, qui misaient sur un indice à 51,9, selon l'agence Bloomberg.

Selon Caixin-Markit, la hausse des nouvelles commandes à l'étranger, le lancement de nouveaux produits ou encore des ventes en hausse ont stimulé l'activité commerciale, laquelle a augmenté pour le quatrième mois consécutif.

"Mais les entreprises interrogées s'inquiètent des perturbations causées par des poussées éparses de Covid-19" en Chine, souligne Wang Zhe, économiste pour Caixin.

Plusieurs provinces ont été touchées en décembre par des foyers épidémiques. Très limités, ils ont toutefois conduit à des fermetures de commerces et d'usines qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et limité les commandes.

Cette incertitude autour du Covid-19 dans le monde pèse sur la confiance à l'horizon de 12 mois des entreprises de services: si elle reste relativement élevée, elle a atteint en décembre son plus bas niveau en 15 mois.

Sur le front de l'emploi, la hausse de la demande ainsi que la volonté des compagnies d'augmenter leurs capacités opérationnelles ont conduit à une nouvelle hausse, certes légère, des recrutements -- pour le quatrième mois consécutif.

Par ailleurs, l'indice composite PMI de Markit-Caixin, qui agrège services et industrie manufacturière, a nettement progressé en décembre à 53 points, contre 51,2 en novembre.

"En résumé, l'économie s'est redressée en décembre avec des améliorations de la demande et de l'offre de produits manufacturés et de services" et "la stabiliser sera la principale priorité économique en 2022", note Wang Zhe.

"Les responsables politiques doivent se concentrer sur le soutien à l'emploi et aux PME. Leur politique doit être plus cohérente, plus stable et plus prévisible."

