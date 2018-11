Chine: l'activité dans les services au plus bas depuis un an

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services s'est nettement repliée en Chine en octobre, tombant à son plus bas niveau depuis plus d'un an, selon un indice indépendant publié lundi par le groupe de médias Caixin.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur, calculé par le cabinet IHS Markit, a chuté le mois dernier à 50,8 contre 53,1 en septembre, soit son niveau le plus bas depuis septembre 2017.

Les analystes sondés par l'agence financière Bloomberg tablaient sur un repli beaucoup moins marqué, à 52,8.

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en-deçà d'une contraction.

Si l'activité dans les services a donc continué de progresser de façon très marginale, cet indice, élaboré sur la base d'un sondage d'entreprises, confirme le ralentissement de l'activité alors que la Chine est confrontée aux sanctions commerciales des Etats-Unis.

L'indice des directeurs d'achats du secteur manufacturier publié la semaine dernière par le gouvernement chinois a ainsi révélé un repli continu de l'activité dans l'industrie en octobre: il s'est inscrit à 50,2 - au plus bas depuis plus de 2 ans - contre 50,8 en septembre.

Selon l'indice Caixin, le sous-indice des services concernant les nouvelles commandes est tombé au plus bas depuis novembre 2008, lorsque l'économie chinoise prenait de plein fouet le contrecoup de la crise financière mondiale.

Les perspectives commerciales à 12 mois sont tombées quant à elles à leur plus bas niveau depuis juillet, "certaines entreprises exprimant leur inquiétude quant à l'impact possible du différend commercial sino-américain sur l'activité future", selon Caixin.

Seul signe d'encouragement, l'emploi dans les services s'est très largement redressé en octobre, après s'être replié en septembre pour la première fois depuis plus de deux ans.

Les services constituent plus de la moitié du PIB du géant asiatique. Ce baromètre Caixin est très suivi: les services constituent un moteur de croissance essentiel pour la Chine, à l'heure où les usines tendent à s'automatiser et où Pékin entend rééquilibrer son économie vers la consommation intérieure au détriment d'industries lourdes peu rentables.

