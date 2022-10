Chine: l'activité dans les services s'effondre en septembre (indice indépendant)

Pékin (awp/afp) - Robuste ces derniers mois, l'activité dans les services en Chine s'est contractée en septembre, en raison des restrictions anti-Covid qui pèsent lourdement sur le tourisme et la consommation, selon un indice indépendant publié samedi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 49,3 points en septembre, contre 55 un mois plus tôt.

Un nombre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité.

C'est la première fois depuis mai que cet indice se retrouve en territoire négatif.

En août, l'activité dans les services affichait encore l'un de ses niveaux les plus élevés depuis 2021, galvanisée par la reprise après un début d'année marqué par les restrictions sanitaires qui avaient pesé sur la consommation.

La Chine continue à suivre une stricte stratégie zéro Covid en dépit d'un nombre de contaminations très inférieur au reste du monde.

Cette politique se traduit par de multiples confinements dès l'apparition de cas positifs, par des tests PCR quasi obligatoires plusieurs fois par semaine voire des placements en quarantaine.

Cette situation nuit au tourisme local et décourage les déplacements. En août, plusieurs destinations très prisées des Chinois, dont l'île tropicale de Hainan (sud), avaient été confinées.

Depuis, "la situation (sanitaire) s'est aggravée dans de nombreuses autres régions, ce qui a mis fin à trois mois d'expansion de l'activité dans les services", souligne l'enquête Caixin-Markit.

Entre juin et août, ce secteur qui comprend notamment le tourisme, le transport et la restauration avait connu une forte reprise.

Selon le ministère du Tourisme, les déplacements en Chine ont connu un repli de 18,2% sur un an durant la semaine fériée pour la fête nationale (1er octobre), au moment où les autorités appellent la population à ne pas voyager.

Pour sa part, l'indice composite, qui agrège services et industrie manufacturière, a lui aussi fortement chuté en septembre, à 48,5 points contre 53 le mois précédent.

"Le secteur manufacturier a cette fois été plus durement touché" par les rebonds épidémiques, a commenté pour Caixin l'économiste Wang Zhe.

"Sur le plan épidémique, la situation demeure sévère et complexe et les restrictions sanitaires ont toujours un fort impact négatif" notamment sur l'activité et la logistique, souligne-t-il.

La Chine doit publier dans le courant du mois ses chiffres de la croissance pour le troisième trimestre.

afp/rp