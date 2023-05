Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine est restée solide en avril avec l'un des rythmes d'expansion les plus rapides depuis deux ans en raison de la reprise post-Covid, selon un indice indépendant publié vendredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 56,4 points le mois dernier, contre 57,8 en mars.

Un nombre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité. Au-delà, il indique une expansion.

Il s'agit de son deuxième rythme le plus rapide depuis novembre 2020, après celui du mois de mars.

La Chine a appliqué durant près de trois ans une politique sanitaire très stricte contre le Covid-19 avec tests PCR quasi obligatoires, confinements et restrictions aux déplacements, qui pénalisaient lourdement l'économie.

Ces mesures ont été brutalement levées en décembre et après un fort rebond du nombre de malades dans les semaines suivantes, la situation s'est désormais stabilisée, permettant à l'activité de rebondir.

Les Chinois sont ainsi de retour dans les restaurants, gares et aéroports ainsi que dans les lieux touristiques, contribuant à relancer les services.

Par ailleurs, "la levée des restrictions aux déplacements à l'international a stimulé les exportations de services" dont le tourisme, souligne l'économiste Wang Zhe pour Caixin.

D'autant que fin avril, les Chinois profitaient des congés de la fête du Travail qui donnent traditionnellement lieu à de courts séjours touristiques, et est propice à la consommation.

Les entreprises sondées ont parallèlement fait part d'une hausse de leurs coûts pour le 34e mois consécutif, principalement en ce qui concerne la main d'oeuvre et les matières premières, relève Caixin.

Pour sa part, l'indice composite, qui agrège services et industrie manufacturière, a connu le mois dernier un tassement à 53,6 points, contre 54,5 en mars qui était alors son rythme le plus élevé depuis neuf mois.

"En avril, le secteur des services a poursuivi sa trajectoire de reprise, tandis que l'activité manufacturière demeurait atone et pesait sur la croissance économique", relève Wang Zhe.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé sur un an de 4,5% au premier trimestre, son rythme le plus élevé en un an.

Une progression en grande partie poussée par la consommation des ménages, alors que la reprise d'activité des usines et le rebond dans l'immobilier tardent pour l'heure à véritablement se concrétiser.

afp/ck