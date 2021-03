Chine: l'activité manufacturière s'est tassée en février (Caixin)

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine a connu en février son plus faible rythme de croissance en neuf mois, pénalisée par les conséquences du Covid-19 qui ont pesé sur la demande et les chaînes d'approvisionnement.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur manufacturier, calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 50,9 en février contre 51,5 en janvier.

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité. En deçà, il traduit une contraction.

Si l'indice de février est le plus faible depuis mai 2020, il témoigne tout de même d'une poursuite de la reprise économique chinoise post-Covid: le PMI Caixin-Markit est en territoire positif depuis dix mois consécutifs.

La Chine a largement endigué l'épidémie sur son sol depuis le printemps dernier grâce à de stricts contrôles des déplacements, au port du masque généralisé, aux mesures de confinement et aux applications de traçage pour téléphone portable.

Mais l'apparition en janvier de foyers épidémiques localisés a de nouveau perturbé les chaînes d'approvisionnement, selon Caixin.

Et les entreprises interrogées ont fait état d'une nouvelle hausse de leurs coûts de production, à cause notamment du transport et des matières premières.

La pandémie qui fait encore rage dans les principaux marchés étrangers (Europe, Etats-Unis, Asie du sud-est) pèse également: le sous-indicateur des nouvelles commandes à l'export est resté en territoire négatif pour le second mois consécutif.

Conséquence de cette conjoncture toujours incertaine, les entreprises hésitent à embaucher. Le sous-indicateur de l'emploi est ainsi resté dans le rouge pour le troisième mois d'affilée, après une stabilisation fin 2020.

Le tableau n'est pas totalement sombre pour autant: les entreprises interrogées parient sur une amélioration des conditions sanitaires et l'optimisme des entrepreneurs interrogés est à son plus haut niveau depuis 2014.

L'enquête Caixin-Markit, qui sonde principalement les PME, est réputée dresser un tableau fidèle de la conjoncture.

Dimanche, l'indice PMI officiel publié par le gouvernement chinois a lui aussi signalé un ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière en février à 50,6, contre 51,3 en janvier.

afp/buc