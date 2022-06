Chine: l'activité manufacturière se contracte à nouveau en mai

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine s'est à nouveau contractée en mai mais à un rythme moins prononcé, sous l'effet des restrictions anti-Covid et du confinement de Shanghai, selon l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin et publié mercredi. L'indicateur s'est établi à 48,1 points, contre 46 en avril.

Un nombre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité. Les analystes anticipaient un repli quasi identique (48) de cet indice très suivi par les marchés. Il s'agit de son troisième mois d'affilée de contraction.

La Chine, qui continue à suivre une stricte stratégie zéro Covid en dépit d'un nombre de contaminations très inférieur au reste du monde, a confiné début avril sa capitale économique, Shanghai. Les 25 millions d'habitants de la métropole restaient soumis en mai à d'importantes restrictions des déplacements, tandis que la ville de Pékin renforçait ses mesures anti-Covid, après un rebond des cas positifs.

Si les restrictions sont depuis progressivement levées, elles continuent néanmoins à pénaliser l'activité et entraînent des difficultés d'approvisionnement. Résultat, les nouvelles commandes ont connu en mai leur troisième mois de contraction. Mais ce repli est plus modéré qu'en avril, selon Caixin, certaines entreprises voyant leur situation s'améliorer.

L'optimisme des entrepreneurs est toutefois tombé en mai à son niveau le plus bas depuis cinq mois, en raison d'inquiétudes sur la poursuite en Chine de la stratégie zéro Covid et de la guerre en Ukraine, précise Caixin. Fermement défendue par le président Xi Jinping, cette politique sanitaire a de lourdes répercussions sur l'économie, avec nombre de commerces fermés, des usines qui fonctionnent au ralenti et des chaînes de production très perturbées.

L'invasion russe de l'Ukraine quant à elle crée davantage d'incertitudes pour le commerce et la logistique. Cela pénalise par ricochet les exportations, qui sont l'un des moteurs de l'économie chinoise. L'indice Caixin a suivi en mai la même tendance que l'indice gouvernemental mais de façon plus prononcée: le PMI officiel s'est affiché le mois dernier à 49,6 points, après 47,4 en avril.

L'enquête Caixin-Markit, qui sonde principalement les PME, est réputée dresser un tableau plus fidèle de la conjoncture. Le chiffre officiel se concentre pour sa part sur les grandes entreprises publiques.

afp/vj