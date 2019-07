Chine: l'activité manufacturière se contracte de nouveau en juillet

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine s'est à nouveau contractée en juillet pour le troisième mois consécutif, selon un indice officiel rendu public mercredi, au moment où Pékin et Washington reprenaient le dialogue à propos de leur guerre commerciale.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) s'est établi à 49,7, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS). Il s'agit d'un niveau en hausse de 0,3 point par rapport à juin, et légèrement supérieur aux prévisions d'un groupe d'experts interrogés par l'agence financière Bloomberg (49,6).

Ce baromètre, fondé notamment sur les carnets de commandes des entreprises, est considéré comme une jauge de la conjoncture future. Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, d'une contraction.

La publication de cet indicateur intervient au lendemain de la reprise des pourparlers sur la guerre commerciale à Shanghai entre Chinois et Américains, les premières en face-à-face depuis l'échec brutal des négociations en mai, lorsque Donald Trump avait accusé Pékin d'avoir fait volte-face sur ses engagements.

Le locataire de la Maison Blanche exige des autorités chinoises qu'elles réduisent non seulement le déficit commercial avec les Etats-Unis en achetant davantage de produits américains mais encore qu'elles cessent des pratiques commerciales jugées "déloyales" telles que le transfert de technologies forcées ou la subvention des entreprises d'Etat chinoises.

Le bras de fer commercial entre la Chine et les Etats-Unis, qui dure depuis plus d'un an, s'est traduit par l'imposition réciproque de surtaxes douanières punitives portant sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels.

Conséquence, les commandes à l'exportation de la Chine "se sont légèrement redressées" au mois de juillet "mais elles sont restées beaucoup plus faibles" que les autres, a relevé Julian Evans-Pritchard du cabinet Capital Economics.

afp/jh