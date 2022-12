Chine: l'activité manufacturière souffre encore du "zéro Covid"

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine a continué en novembre de souffrir, pour le quatrième mois consécutif, sous l'effet des restrictions sanitaires de la politique "zéro Covid". Des mesures qui pèsent sur l'ensemble de l'économie, selon un indice indépendant publié jeudi.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 49,4 points le mois dernier, contre 49,2 points en octobre. Un nombre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité. Depuis août cet indicateur s'affiche constamment dans le rouge.

"L'offre et la demande de produits manufacturés ont continué de se contracter le mois dernier en raison de la multiplication des foyers de cas de Covid et des mesures de confinement qui ont suivi", explique l'économiste Wang Zhe, du cabinet Caixin Insight Group. "Dans l'ensemble, la pandémie continue de peser sur l'économie", ajoute-t-il: "La production se contracte, la demande est sous pression, la demande extérieure reste faible, l'emploi se détériore, la logistique souffre et les fabricants sont confrontés à une pression opérationnelle croissante".

La Chine continue à suivre une stratégie sanitaire inflexible contre le Covid-19, trois ans après l'apparition des premiers cas à Wuhan (centre), ce qui a déclenché ces derniers jours une vague de manifestations de colère d'une ampleur inédite depuis les mobilisations pro-démocratie de 1989. Cette politique se traduit par des confinements dès l'apparition de cas positifs, des tests PCR quasi obligatoires plusieurs fois par semaine, ou encore le placement en quarantaine de toute personne en provenance de zones touchées.

Dans ce contexte, les entreprises sont restées frileuses en matière d'emploi, avec des recrutements dans l'industrie qui ont baissé en novembre pour le huitième mois consécutif, atteignant leur plus bas niveau depuis février 2020, selon Caixin. L'indice Caixin dresse le même constat sur l'activité que l'indice gouvernemental publié mercredi (48).

L'enquête Caixin-Markit, qui sonde principalement les PME, est réputée dresser un tableau plus fidèle de la conjoncture générale. Le chiffre officiel se concentre pour sa part sur les grandes entreprises publiques.

afp/vj