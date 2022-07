Chine: l'inflation grimpe en juin sur fond de flambée des prix du porc

Pékin (awp/afp) - L'inflation en Chine a augmenté en juin, selon des données officielles publiées samedi, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et notamment de la viande de porc, la plus consommée dans le pays.

Si la Chine, deuxième économie mondiale, a été relativement épargnée par la flambée des prix des produits alimentaires provoquée par la guerre en Ukraine, cette relative stabilité pourrait être compromise par la hausse des cours du porc.

En juin, l'indice CPI ("Consumer Price Index") - mesurant l'inflation dans le commerce de détail - a augmenté de 2,5% en glissement annuel, conformément aux attentes des analystes. Comparé à mai, il a baissé de 0,2% en raison d'un recul des prix de la plupart des aliments, à l'exception du porc.

Les prix des fruits et légumes frais, des oeufs et des fruits de mer ont diminué, grâce à "une offre accrue et à l'amélioration de la logistique", a expliqué Dong Lijuan, du Bureau national des statistiques (NBS) dans un communiqué. En revanche, "les prix du porc ont continué à augmenter de 2,9%" en raison de "la stabilisation de la pandémie et de l'augmentation de la demande des consommateurs".

L'inquiétude est telle que les autorités chinoises envisagent de puiser dans les réserves nationales de porc pour stabiliser les prix, qui ont bondi le mois dernier de plus de 30% sur un an.

Pour faire baisser les cours, le gouvernement remet ponctuellement sur le marché des stocks de porc, surtout pendant les périodes de pic de la demande comme au Nouvel An lunaire.

Les autorités gardent un oeil attentif sur les cours du porc, depuis qu'une épidémie de peste porcine a décimé le cheptel chinois en 2019.

"Nous nous attendons à ce que l'inflation CPI continue d'augmenter au second semestre 2022, car l'économie nationale se remet du blocage du premier semestre", a commenté Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management, dans une note.

"Le cycle du porc a été le moteur le plus important de l'inflation CPI en Chine au cours des 20 à 30 dernières années", a-t-il rappelé.

Les prix des denrées alimentaires et de l'essence ont augmenté en juin respectivement de 2,9% et de 33,4% en glissement annuel, tandis que ceux des fruits frais et des billets d'avion grimpaient de 19% et 28,1%.

Par ailleurs, l'indice PPI des prix à la production - mesurant le coût des marchandises sorties d'usine - a progressé de 6,1% par rapport à l'année précédente, un peu moins que les chiffres de mai mais davantage que les prévisions des analystes (6 %).

Les variations des cours internationaux du brut "ont entraîné une hausse des prix dans les industries nationales connexes", comme l'extraction ou le traitement des combustibles fossiles, selon Dong Lijuan.

Les prix ont toutefois chuté dans les secteurs de l'acier et du ciment en raison de la baisse de la demande et du "ralentissement de la croissance des investissements".

afp/rp