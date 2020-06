Chine: l'inflation ralentit en mai (+2,4%) avec la reprise

Pékin (awp/afp) - L'inflation en Chine a de nouveau ralenti en mai pour retrouver un niveau comparable à début 2019 sur fond de reprise de l'activité, après une hausse record en début d'année pour cause d'épidémie. Le mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté de +2,4% sur un an, a indiqué mercredi le Bureau national des statistiques (BNS).

Il s'agit d'un rythme de progression plus faible qu'en avril (+3,3%) et plus modéré que les estimations d'analystes interrogés par l'agence d'informations financières Bloomberg (+2,6%). Le ralentissement de l'inflation en mai a été attribué par le BNS à une baisse des prix de l'alimentaire (-3,5% sur un an).

Les mesures drastiques de confinement adoptées par la Chine à partir de fin janvier pour endiguer la propagation du Covid-19 avaient largement désorganisé les réseaux de distribution de biens alimentaires à travers le pays. Mais les mesures anti-épidémie ont depuis été largement levées.

Les prix des fruits frais ont ainsi reculé de 19,3% et ceux des oeufs de 12,3%. Très surveillés, les prix du porc - la viande la plus consommée dans le pays - ont augmenté de 81,7% sur un an. Mais cette hausse est moins prononcée que le mois précédent (+96,9%) et celle de mars (+116,4%).

L'inflation en Chine était déjà dopée ces derniers mois par une flambée des prix du porc du fait d'une offre restreinte, le cheptel chinois étant décimé depuis août 2018 par une épidémie de peste porcine africaine. Signe des difficultés pesant sur l'économie mondiale alors qu'une grande partie du monde reste paralysée par le virus, les prix des carburants ont baissé en mai de 22% sur un an.

De leur côté, les prix à la production (sortie d'usine) ont accentué leur baisse sur un an en mai, à -3,7% contre -3,1% le mois précédent. Il s'agit d'une diminution plus prononcée que les prévisions d'analystes (-3,2%).

Cette baisse a été attribuée par le BNS à l'effrondrement du prix de l'extraction du gaz et du pétrole (-57,6%) ainsi que de celui de la transformation des combustibles (-24,4%).

afp/vj