Chine: l'inflation stable en juin, prix à la production au plus bas

Pékin (awp/afp) - L'inflation est restée à un niveau élevé en juin mais stable par rapport au mois dernier, selon des statistiques officielles publiées mercredi, sous l'impulsion notamment des prix de l'alimentaire, dans un contexte de demande intérieure toujours fragile.

L'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, a augmenté de 2,7% en juin sur un an, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

Ce résultat est conforme aux prévisions d'un groupe d'analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg.

Les prix des fruits ont bondi en juin en raison de mauvaises conditions climatiques (+42,7% sur un an) et ceux du porc ont connu une nouvelle flambée (+21,1% sur un an), le cheptel en Chine étant décimé par une épidémie de grippe porcine africaine.

Apparu l'été dernier dans le nord-est du pays, le virus s'est propagé dans la plupart des régions.

Officiellement, plus d'un million de porcs sont morts ou ont été abattus depuis le début de l'épidémie mais ce chiffre serait largement sous-estimé, selon plusieurs analystes.

"Les perturbations dans l'approvisionnement" de cette viande, très consommée dans le pays asiatique, sont "le principal facteur" à l'origine de cette hausse des prix, souligne Julian Evans-Pritchard, analyste du cabinet Capital Economics.

En raison d'une "forte baisse des stocks", les prix du porc devraient continuer à grimper, prévient l'économiste Ting Lu de la banque Nomura.

En revanche, la flambée des prix des fruits devrait être "de courte durée" et "s'atténuer" au cours des prochains mois à mesure que l'offre augmentera, selon elle.

Hors alimentaire, l'inflation est à un niveau bas en particulier pour le transport (-1,6% sur un an), signe "que la consommation reste faible", estime Stephen Innes, analyste pour Vanguard Markets.

En dépit d'une hausse de l'inflation, la demande en Chine demeure fragile, en raison de l'incertitude liée aux tensions avec les Etats-Unis sur le commerce.

Lors du sommet du G20 à Osaka (Japon) fin juin, les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping ont décrété une trêve dans leur guerre commerciale et leur surenchère de droits de douane punitifs.

De son côté, l'indice des prix à la production -- reflet de la demande intérieure -- s'est effondré à 0% sur un an (contre 0,6% en mai), soit un plus bas depuis août 2016.

"Cette décélération fait renaître les craintes d'un retour à la déflation qui pourrait éroder les bénéfices des entreprises et leur capacité à rembourser leur dette", prévient Chang Jian, économiste de Barclays, interrogée par Bloomberg TV.

afp/jh