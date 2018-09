Chine: l'investissement s'essouffle, assombrissant une conjoncture fragile

Pékin (awp/afp) - Les investissements dans les infrastructures ont continué de s'essouffler en août en Chine à des niveaux jamais vus, signe alarmant pour le géant asiatique qui voit dérailler un moteur crucial de sa croissance en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis.

Les chiffres publiés vendredi par le Bureau national des statistiques (BNS) confirment l'assombrissement de la conjoncture dans la deuxième économie mondiale, même si la consommation et la production industrielle ont résisté.

Sur la période janvier-août, les investissements en capital fixe ont augmenté de 5,3% sur un an, à une cadence nettement moindre que sur les sept premiers mois de l'année (+5,5%) et au rythme le plus bas jamais enregistré.

Un essoufflement inquiétant: cet indicateur mesure les dépenses dans l'immobilier, les infrastructures de transports, les structures industrielles... piliers de la croissance chinoise, souvent alimentés à coups d'investissements publics.

Ce ralentissement est à rebours des anticipations des analystes sondés par l'agence Bloomberg qui attendaient en moyenne un léger sursaut (+5,6%).

Il intervient alors que la Chine est engagée dans un vif conflit commercial avec les Etats-Unis, auquel les deux puissances se livrent depuis début juillet à coups de droits de douane punitifs.

Même s'il juge les contrecoups économiques encore limités, Mao Shengyong, porte-parole du BNS, a confirmé vendredi que ce conflit "avait certainement un impact" et "jetait une ombre sur la reprise mondiale".

Crédit sous pression

Mais la conjoncture chinoise était déjà fragilisée par les efforts du gouvernement pour endiguer le colossal endettement du pays.

En s'attaquant à la "finance de l'ombre" non régulée, en restreignant l'endettement des collectivités locales et en durcissant le crédit, diverses mesures compliquent le financement des entreprises... et entravent les investissements publics dans des firmes régionales et chantiers d'infrastructures.

Plus spécifiquement, les investissements dans les seules infrastructures n'ont progressé que de 4,2% sur les huit premiers mois de l'année, leur croissance la plus faible depuis que l'indice est publié. Les ventes immobilières, elles, entravées par le durcissement réglementaire, ont encore ralenti en août.

Certes, les ventes de détail, reflet de la consommation des ménages, ont accéléré plus qu'attendu en août, avec une hausse de 9% sur un an, mieux qu'en juillet (+8,8%) et au-delà des prévisions.

De son côté, la production industrielle a gonflé de 6,1%, une petite accélération conforme aux anticipations du marché, en dépit de l'essoufflement marqué de l'activité manufacturière qu'indiquait début septembre l'indicateur PMI indépendant Caixin.

Mais pour les experts, ces sursauts peuvent s'expliquer par une inflation plus élevée.

Dans l'ensemble, ces statistiques "n'apportent rien de nature à changer notre vision d'une croissance sur une trajectoire descendante", observe Julian Evans-Pritchard, analyste du cabinet Capital Economics.

"La politique de relance adoptée (récemment) par Pékin n'a pas jusqu'à présent réussi à entraîner le revirement espéré dans les dépenses d'infrastructures ou le gonflement du crédit", note-t-il.

Sous les feux de la guerre commerciale et d'une conjoncture morose, le gouvernement s'est en effet engagé en juillet à appliquer une politique budgétaire "plus active" pour relancer l'activité, à coups de rabais fiscaux et de dépenses publiques accrues.

Ces mesures devraient cependant mettre quelque temps pour faire effet, alors même que Washington se prépare à relever ses droits de douane sur 200 milliards de dollars de biens chinois supplémentaires.

'Marge de manoeuvre réduite'

Le président américain Donald Trump brocarde volontiers la santé économique chinoise: "Nous ne sommes sous aucune pression pour négocier un compromis avec la Chine (...) Nos marchés s'envolent, les leurs s'effondrent", a-t-il affirmé jeudi sur Twitter.

Et le régime communiste joue les équilibristes: il tâche de poursuivre le rééquilibrage de son économie, au détriment des industries lourdes et au profit de la consommation intérieure, des nouvelles technologies et des services, mais tout en dégonflant sa dette et en amortissant les effets de la guerre commerciale...

Un pari compliqué: "L'économie chinoise dans son ensemble va continuer de s'essouffler et cela va empirer; les exportations pourraient se dégonfler drastiquement en cas d'escalade de la guerre commerciale et en raison des déboires des économies émergentes", avertit Ting Lu, analyste de la banque Nomura.

"Pékin apparaît déterminé à mettre en sourdine ses efforts de désendettement et à reprendre l'assouplissement de sa politique économique, mais sa marge de manoeuvre pour une relance s'est sensiblement réduite", ajoute l'expert.

