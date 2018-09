Chine: l'investissement s'essouffle, la consommation résiste

Pékin (awp/afp) - Les investissements en capital fixe en Chine, baromètre des dépenses dans les infrastructures, ont continué de s'essouffler en août à des niveaux jamais vus, un signe alarmant pour le géant asiatique qui voit dérailler l'un des moteurs cruciaux de sa croissance, même si sa consommation résiste encore.

Sur la période janvier-août, les investissements en capital fixe ont gonflé de 5,3% sur un an, soit à un rythme moindre que sur les sept premiers mois de l'année (+5,5%) et au rythme le plus bas jamais enregistré, a indiqué vendredi le Bureau national des statistiques (BNS).

Un essoufflement inquiétant: cet indicateur mesure les dépenses dans l'immobilier, les infrastructures de transports, les structures industrielles... autant de piliers de la croissance de la deuxième économie mondiale, souvent alimentés à coups d'investissements publics censés stimuler une activité à la peine.

Le ralentissement est à rebours des anticipations des analystes sondés par l'agence Bloomberg qui attendaient en moyenne un léger sursaut (+5,6%).

Cet assombrissement intervient alors que la Chine est engagée dans un vif conflit commercial avec les Etats-Unis, les deux puissances s'échangeant depuis début juillet des salves de représailles à coups de droits de douane punitifs.

La conjoncture chinoise avait été fragilisée plus tôt dans l'année par une vaste campagne antipollution, mais surtout par les efforts acérés du gouvernement pour endiguer le gonflement du colossal endettement chinois.

En s'attaquant à la finance de l'ombre non régulée, en restreignant l'endettement des collectivités locales, et en durcissant le crédit, ces mesures compliquent le financement des entreprises... et entravent les investissements publics dans des firmes régionales et chantiers d'infrastructures.

En revanche, selon le BNS, les ventes de détail en Chine, reflet de la consommation des ménages, ont accéléré plus qu'attendu en août, avec une hausse de 9% sur un an, soit mieux qu'en juillet (+8,8%) mais aussi au-delà des prévisions des analystes tablant en moyenne sur une stabilisation.

De son côté, la production industrielle a gonflé le mois dernier de 6,1%, en petite accélération elle-aussi par rapport à juillet (+6%), un chiffre conforme aux anticipations du marché.

Et ce en dépit de l'essoufflement marqué de l'activité manufacturière dont faisait état début septembre l'indicateur PMI indépendant publié par le groupe Caixin.

Sous les feux de la guerre commerciale et confronté au ralentissement de la conjoncture, Pékin s'est engagé en juillet à appliquer une politique budgétaire "plus active" pour relancer l'activité, à coups de rabais fiscaux et de dépenses publiques accrues.

Mais selon les analystes, ces mesures devraient mettre quelque temps avant de faire pleinement effet, alors même que Washington se prépare à muscler considérablement ses droits de douane sur 200 milliards de dollars de biens chinois supplémentaires.

