Chine: la PBOC réduit encore le taux de réserves obligatoires des banques

Pékin (awp/afp) - La banque centrale chinoise a annoncé dimanche qu'elle allait réduire d'un point de pourcentage le taux de réserves obligatoires pour la plupart des banques, la quatrième baisse de cette année visant à les encourager à accorder davantage de crédits aux petites entreprises et au secteur privé, en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis.

La réduction du taux de réserves obligatoires, c'est-à-dire la part de leurs dépôts que ces banques sont tenues de garder dans leurs coffres, sera effective le 15 octobre.

Cette décision vise à "encourager davantage le développement stable de l'économie réelle, optimiser la structure de liquidité des banques commerciales et des marchés financiers, abaisser les coûts de financement et continuer à accroître les efforts des systèmes financiers pour soutenir les petites entreprises, les entreprises privées et l'innovation", explique la banque centrale chinoise (PBOC) dans un communiqué.

Selon la PBOC, la baisse du taux de réserves obligatoires permettra de financer 450 milliards de yuans (56,86 milliards d'euros) de facilités de prêts à moyen terme avec en outre la possibilité de libérer 750 milliards de yuans de fonds supplémentaires.

Cette initiative ne devrait pas peser sur le yuan, assure encore la banque centrale chinoise en soulignant qu'elle maintient l'orientation générale "prudente et neutre" de la politique monétaire du pays.

Avec ces réductions successives, la Chine cherche à amortir l'impact économique des taxes imposées par le président américain, Donald Trump, sur 250 milliards de dollars de marchandises chinoises, environ la moitié des exportations du pays vers les Etats-Unis.

