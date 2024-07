Pékin (awp/afp) - La banque centrale chinoise a réduit lundi deux taux d'intérêt de référence, dans l'espoir de stimuler la croissance, après une série d'indicateurs économiques décevants.

Le LPR à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été réduit de 3,45% à 3,35%. Ce taux avait déjà été abaissé en août 2023.

Le taux à cinq ans, référence pour les prêts hypothécaires, a été abaissé de 3,95% à 3,85%, a annoncé la banque centrale sur son site internet officiel.

Pour ce taux, il s'agit de sa deuxième réduction cette année après celle de février.

Très suivis par les marchés, ces deux taux sont à leur plus bas historique.

Cette décision, anticipée par certains économistes, est censée encourager les banques commerciales à accorder davantage de crédits et à des taux plus avantageux.

La mesure doit permettre par ricochet de soutenir l'activité, sur fond de ralentissement économique.

Le géant asiatique est en proie à une crise inédite de son vaste secteur immobilier, à une consommation toujours faible et à un taux de chômage élevé chez les jeunes, tandis que les tensions géopolitiques avec Washington et l'Union européenne menacent son commerce extérieur.

Un an et demi après la levée des restrictions sanitaires qui pénalisaient l'activité, la reprise post-Covid tant espérée a été brève et moins robuste qu'escompté.

Au deuxième trimestre, la croissance économique s'est fortement tassée sur un an (+4,7%), selon des chiffres officiels publiés lundi dernier.

Ce rythme a été en deçà des attentes d'analystes et de celui du premier trimestre (+5,3%). Il est aussi le plus faible depuis début 2023, quand la Chine levait ses restrictions draconiennes contre le Covid-19, qui pénalisaient l'activité.

Par ailleurs, les ventes au détail n'ont progressé en juin que de 2% sur un an. L'essoufflement de cet indicateur clé traduit une consommation toujours morose.

Une importante réunion du Parti communiste chinois (PCC), le "Troisième Plénum", centrée sur les grandes orientations économiques, s'est tenue la semaine dernière à Pékin autour du président Xi Jinping.

Les dirigeants chinois ont appelé à "éliminer les risques" dans l'économie, ainsi qu'à stimuler la consommation, mais sans proposer pour l'heure de mesure concrète pour relancer une croissance morose.

afp/al