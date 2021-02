Chine: la consommation de blé et les importations de maïs revues en hausse

Paris (awp/afp) - La consommation de blé et de maïs pour l'alimentation du bétail par la Chine ont été nettement corrigées à la hausse par le ministère américain de l'Agriculture dans son rapport mensuel sur la production mondiale de céréales et d'oléagineux, qui intègre des stocks plus tendus que le mois dernier.

Les stocks mondiaux de blé sont ainsi révisés à la baisse de près de neuf millions de tonnes (Mt) à 304,2 Mt, une réduction imputable à l'alimentation du bétail en Chine (+5 Mt) et à l'alimentation humaine en Inde (+3,5 Mt), selon le rapport publié mardi soir.

Pour les Etats-Unis, pas de changement hormis des "stocks un peu plus tendus" pour le blé HRW, côté à Kansas City, a souligné Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel.

L'Europe (UE+Royaume-Uni) creuse encore son stock de fin de campagne (-500.000 tonnes à 10,6 Mt), du fait d'exportations plus importantes.

Concernant le maïs, les stocks américains se tendent un peu, du fait d'une révision à la hausse des exportations (+1,3 Mt), notamment pour satisfaire l'appétit de la Chine et de son cheptel porcin. Les importations chinoises sont revues en nette hausse, à 24 Mt (+6,5 Mt) : "au départ, on était à 7 Mt", a rappelé Gautier Le Molgat, afin de souligner le chemin parcouru en termes de projections d'importations de céréales par la Chine.

"La Corée du Sud, le Japon, et surtout l'Europe ont réduit leurs importations au profit de la Chine", a souligné M. Le Molgat.

Il s'est en revanche étonné de la situation sur l'Amérique du Sud, où malgré les problèmes climatiques de ces derniers mois, "les perspectives de production sont identiques au mois dernier".

Enfin, concernant le soja, les stocks se tendent encore un petit peu, notamment aux Etats-Unis où on est passé de 14 Mt en début de campagne commerciale à désormais 3,25 Mt (-0,55 Mt), du fait des exportations et de la consommation intérieure.

Malgré cette révision à la baisse des stocks, notamment de blé mondiaux et de maïs et soja américains, ce rapport amène "un peu de déception par rapport à des chiffres un peu moins tendus que ce qu'on pouvait imaginer", a estimé M. Le Molgat.

Sur Euronext, blé et maïs ont clôturé en baisse, tandis que le colza a effacé une bonne partie de sa progression de la séance.

afp/rp