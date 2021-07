Chine: la croissance dans les services décélère en juin

Pékin (awp/afp) - La croissance de l'activité dans les services en Chine était au plus bas depuis 14 mois en juin, lestée notamment par un foyer de Covid-19 dans le sud du pays, selon un indice indépendant publié jeudi.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 50,3 points le mois dernier, contre 55,1 en mai.

Un nombre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction.

La décélération de juin est une surprise: le PMI services n'avait pas atteint un niveau aussi bas depuis avril 2020. Et les analystes interrogés par l'agence Bloomberg tablaient sur une stabilisation (55,1).

Si l'offre et la demande dans le secteur ont continué à progresser le mois dernier, l'activité commerciale et les nouvelles commandes ont augmenté au rythme le plus lent depuis 14 mois.

"La récente résurgence de cas de Covid-19 dans le delta de la rivière des Perles" dans la province du Guangdong (sud), la plus peuplée de Chine, "a eu un certain impact", note Caixin -- même si seule une centaine de contaminations locales avaient été recensées.

La réduction du nombre de voyages a également contribué à freiner l'activité, ce qui a entraîné une diminution de la charge de travail pour les entreprises.

Conséquence: les recrutements dans le secteur ont diminué pour la première fois en quatre mois -- de façon marginale toutefois.

Au niveau des prix, les dépenses d'exploitation n'ont que légèrement augmenté en juin, tandis que les prix à la vente ont diminué pour la première fois depuis juillet 2020.

Malgré le contrecoup du mois dernier, "de nombreuses entreprises restent convaincues que la pandémie sera maîtrisée et que les conditions du marché et la demande mondiale se redresseront davantage au cours de l'année à venir", note Caixin.

L'enquête Caixin-Markit, qui sonde principalement les PME, est réputée dresser un tableau fidèle de la conjoncture.

Pour sa part, l'indice composite PMI de Markit-Caixin, qui agrège services et industrie manufacturière, a reculé à 50,6 points en juin contre 53,8 points le mois précédent.

"L'industrie manufacturière est revenue à la normale après la fin de l'épidémie (en Chine), tandis que le secteur des services reste sensible aux résurgences régionales" du Covid-19, souligne Caixin.

afp/jh