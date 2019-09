Chine: la croissance de la production industrielle au plus bas depuis 17 ans

Pékin (awp/afp) - La production industrielle chinoise a fortement ralenti en août, son taux de croissance tombant à 4,4% sur un an, soit sa plus faible progression en 17 ans, selon des chiffres officiels publiés lundi.

La situation économique internationale est "complexe et changeante", a expliqué le Bureau national des statistiques (BNS), alors que la Chine et les Etats-Unis se livrent depuis mars 2018 une guerre commerciale.

En juillet, la production industrielle chinoise avait augmenté de 4,8%.

Par ailleurs, la croissance des ventes de détail, principal indicateur de la consommation des ménages, est tombée à 7,5% en août sur un an, après une progression de 7,6% en juillet.

Ces chiffres du mois d'août sont inférieurs aux prédictions des analystes: les experts interrogés par l'agence de presse financière Bloomberg tablaient sur une augmentation de 5,2% de la production industrielle et de 7,9% des ventes de détail.

"Nous devons avoir à l'esprit que l'instabilité et les incertitudes au niveau international sont de plus en plus importantes", a commenté un porte-parole du BNS, Fu Linghui.

L'économie chinoise est confrontée depuis plus d'un an à un bras de fer commercial avec Washington, qui s'est déjà traduit par des droits de douane mutuels sur des centaines de milliards de dollars d'échanges bilatéraux.

Dans le contexte actuel, "il est très difficile pour la Chine de maintenir une croissance de 6% ou plus", a admis le Premier ministre chinois Li Keqiang, dans un entretien avec un média russe mis en ligne lundi sur le site internet du gouvernement.

Au second semestre, la croissance chinoise s'est essoufflée sur un an (+6,2%), signant sa plus faible performance depuis au moins 27 ans.

Soucieuse de limiter l'impact de ce conflit sur son économie, Pékin a annoncé la semaine dernière l'annulation de surtaxes douanières sur certains produits importés des Etats-Unis, notamment le porc et le soja.

Les investissements en capital fixe étaient eux aussi mal orientés le mois dernier, leur progression depuis le début de l'année tombant à 5,5% par rapport à la même période de l'an dernier, contre 5,7% fin juillet.

afp/fr