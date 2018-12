Chine: la croissance des exportations ralentit, à 5,4% en novembre (douanes)

Pékin (awp/afp) - La croissance des échanges commerciaux de la Chine avec le reste du monde a ralenti le mois dernier, en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis, ont annoncé samedi les Douanes.

Le géant asiatique a vu ses exportations progresser de 5,4 % en novembre sur un an, et ses importations augmenter de 3%, alors qu'elles étaient respectivement de +15,6% et +21,4% en octobre.

L'excédent commercial a lui augmenté, à 44,7 milliards de dollars contre 35 milliards en octobre.

Cependant, la relative faiblesse de la croissance des exportations confirme que la conjoncture s'est dégradée pour la deuxième économie mondiale. Au troisième trimestre, elle avait affiché sa plus faible croissance depuis neuf ans, à 6,5% par rapport au même trimestre de 2017.

La Chine semble souffre très probablement de son conflit commercial avec les États-Unis, qui lui reprochent une concurrence déloyale.

Mais le 1er décembre, le président Xi Jinping est convenu avec son homologue américain Donald Trump d'une trêve entre les deux puissances.

L'administration américaine a suspendu l'imposition de tarifs douaniers de 25% (au lieu de 10% actuellement) sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés, initialement prévue au 1er janvier.

