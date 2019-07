Chine: la croissance des services au plus bas depuis 4 mois

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine a connu en juin son rythme de progression le plus faible depuis quatre mois, selon un indice indépendant publié mercredi, conséquence de la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 52,0 le mois dernier, contre 52,7 en mai.

Ce résultat est inférieur aux attentes d'un groupe d'analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg, qui misaient en moyenne sur un indice de 52,6.

Ce secteur crucial de la deuxième économie mondiale continue toutefois de progresser: un chiffre au-dessus de 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en deçà d'une contraction.

Le contexte d'incertitude liée à la guerre commerciale entre Pékin et Washington, après l'échec des négociations en mai, "a eu un impact assez important sur la confiance des entreprises", souligne Zhong Zhengsheng, analyste de CBEM, cabinet affilié à Caixin.

Samedi, les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump ont toutefois décrété une trêve dans leurs différends commerciaux, lors du sommet du G20 à Osaka au Japon.

Les deux dirigeants sont convenus de relancer les négociations commerciales et M. Trump a promis de ne pas ajouter de nouvelles surtaxes douanières sur les importations en provenance de Chine.

L'indice PMI pour les services de Caixin, calculé de façon indépendante à partir de sondages d'entreprises, est très suivi: les services, vers lesquels la Chine entend rééquilibrer son modèle économique, constituent plus de la moitié de son PIB et sont pour elle un moteur de croissance essentiel.

Par ailleurs, l'indice composite PMI de Markit-Caixin (qui agrège services et industrie manufacturière), s'est établi en juin à 50,6 contre 51,5 en avril, à son niveau le plus bas depuis octobre 2018.

"La production a été freinée par le ralentissement combiné des commandes dans l'industrie manufacturière et les services", souligne IHS Markit. "En juin, les commandes à l'exportation ont connu la chute la plus rapide en six mois."

Début mai, l'administration Trump avait annoncé des surtaxes douanières sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'exportations annuelles vers les Etats-Unis.

afp/buc