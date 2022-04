Chine: le bilan du Covid s'alourdit à Shanghai avec 10 morts

Shanghai (awp/afp) - La ville de Shanghai, confinée depuis le début du mois, a annoncé mardi sept nouveaux morts du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant à 10 le total des décès dans la capitale économique chinoise.

La mairie avait fait état de ses trois premiers morts lundi, un bilan étonnamment léger dans une ville qui dénombre chaque jour quelque 20'000 nouveaux cas de contamination.

Depuis le début de l'épidémie, initialement détectée dans le centre de la Chine fin 2019, Pékin a réussi à limiter le bilan total à moins de 5000 morts et moins de 190'000 contaminations, si l'on s'en tient aux chiffres officiels, très inférieurs aux décomptes internationaux.

Mais le variant Omicron a frappé de plein fouet les 25 millions d'habitants de Shanghai, placés sous confinement pour une durée indéterminée, dans des conditions parfois spartiates.

La faible mortalité interpelle, d'autant que les taux de vaccination sont faibles chez les plus âgés. Des responsables municipaux des services de santé ont indiqué dimanche que moins des deux tiers des plus de 60 ans avaient reçu deux injections et moins de 40% une dose de rappel.

Les sept personnes décédées au cours des dernières 24 heures étaient âgées de 60 à 101 ans et souffraient de maladies pré-existantes, selon la mairie. Selon des messages invérifiables circulant sur les réseaux sociaux, des décès ont déjà été attribués au Covid ces dernières semaines à Shanghai, mais ces informations ont été censurées par les autorités.

afp/al