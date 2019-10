Chine: le commerce extérieur pâtit de la guerre commerciale

Pékin (awp/afp) - La Chine a dévoilé lundi des chiffres moroses pour son commerce extérieur au mois de septembre, au moment où Pékin et Washington ont convenu d'un armistice dans leur guerre commerciale.

Les exportations, un des piliers de l'économie du géant asiatique, ont connu sur un an en septembre leur plus fort repli depuis huit mois (-3,2%), selon les Douanes chinoises. Cette baisse est bien plus importante que celle du mois d'août (-1%).

Quant aux importations, elles ont poursuivi leur repli en septembre (-8,5% sur un an), à un rythme bien plus prononcé que le mois précédent (-5,6%), dans un contexte de demande intérieure en berne.

Le 1er septembre, sur fond de durcissement des tensions commerciales avec Pékin, des droits de douane supplémentaires frappant des milliards de dollars de biens importés de Chine sont entrés en vigueur aux Etats-Unis.

Ces surtaxes "sont en partie responsables" du repli des exportations chinoises, relève Julian Evans-Pritchard, analyste du cabinet Capital Economics.

Pékin avait répliqué mais, dans un souci d'apaisement à l'approche de nouveaux pourparlers commerciaux, certains produits agricoles américains avaient été exemptés, notamment le soja et le porc.

En septembre, les importations totales de cette viande, très consommée en Chine, ont d'ailleurs bondi sur un an de 43,6%, selon les Douanes, au moment où une épizootie de peste porcine décime le cheptel chinois.

Sur la troisième marche

En plein bras de fer avec Pékin, les Etats-Unis ne sont plus que le troisième partenaire commercial du géant asiatique, derrière l'Union européenne et désormais aussi les pays de l'Association des nations d'Asie du sud-est (Asean).

Résultat, l'excédent commercial de la Chine avec l'oncle Sam s'est réduit en septembre à 25,88 milliards de dollars, contre 26,95 milliards le mois précédent.

Ces statistiques sont publiées au moment où les deux premières puissances économiques mondiales tentent de trouver une issue à leur guerre commerciale.

Négociateurs chinois et américains se sont retrouvés à Washington la semaine dernière pour de nouveaux pourparlers et sont convenus d'un accord de principe dont les contours restent à préciser.

Donald Trump a néanmoins assuré qu'un texte pourrait être signé "au cours des quatre prochaines semaines".

"Un développement sain"

Pékin s'est engagé notamment à acheter davantage de produits agricoles en provenance des Etats-Unis. Cette mesure, réclamée de longue date par le président américain qui brigue un second mandat en 2020, devrait bénéficier à une partie importante de son électorat: les agriculteurs.

En échange, la Chine a obtenu que le locataire de la Maison Blanche renonce à une augmentation de 25 à 30% de surtaxes douanières. Initialement prévue mardi, elle aurait dû porter sur 250 milliards de dollars d'importations chinoises annuelles aux Etats-Unis.

"Avec les progrès réalisés durant les pourparlers (...) nous nous attendons à ce que le commerce bilatéral entre la Chine et les Etats-Unis connaisse un développement sain", a commenté lundi devant la presse un porte-parole des Douanes chinoises, Li Kuiwen.

La guerre commerciale, qui empoisonne les relations entre Pékin et Washington, se traduit depuis l'an dernier par des surtaxes douanières réciproques portant sur des centaines de milliards de dollars d'échanges annuels.

Et ce bras de fer menace à présent la croissance des deux premières économies mondiales et du reste du monde.

Le PIB de la Chine a atteint 6,2% au 2e trimestre 2019 sur un an, soit sa plus faible performance depuis au moins 27 ans. Pékin publiera vendredi les chiffres pour le 3e trimestre.

afp/fr