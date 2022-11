Chine: le "zéro Covid" plombe encore l'activité manufacturière

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine a poursuivi sa chute en novembre, pour le deuxième mois consécutif, en raison notamment des restrictions anti-Covid qui entravent les déplacements et pénalisent lourdement l'économie, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI), reflet de la bonne santé du monde industriel, s'est établi à 48 points contre 49,2 en octobre, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

Un nombre inférieur à 50 témoigne d'un repli de l'activité.

L'activité manufacturière avait connu une timide reprise en septembre après deux mois de contraction, mais elle avait replongé le mois suivant.

"En novembre, en raison de plusieurs facteurs comme les foyers épidémiques étendus et fréquents qui ont touché la Chine et le contexte international devenu plus complexe et critique, le PMI a chuté", a souligné dans un communiqué Zhao Qinghe, statisticien du BNS.

La Chine continue à suivre une stratégie anti-Covid inflexible.

Cette politique se traduit par des confinements de bâtiments voire de villes entières dès l'apparition de cas positifs, des tests PCR quasi obligatoires plusieurs fois par semaine ou encore le placement en quarantaine des personnes positives.

Ces mesures, qui entraînent la fermeture inopinée d'usines, pénalisent l'activité, perturbent les chaînes logistiques, empêchent parfois des ouvriers de rejoindre leur lieu de travail voire contraignent certaines entreprises à fermer définitivement.

Habituée en temps normal à quelques dizaines voire centaines de nouveaux cas positifs quotidiens, le pays a fait face en novembre, et notamment ces derniers jours, à plusieurs dizaines de milliers de nouvelles contaminations journalières au coronavirus, un chiffre toutefois très minimum par rapport à sa population (1,4 milliard d'habitants).

De son côté, le PMI non-manufacturier, qui englobe le secteur des services et de la construction, s'est lui aussi affiché en net repli ce mois-ci, à 46,7 points.

Il s'agit d'une chute de 2 points par rapport à octobre (48,7), alors que l'indice était encore en territoire positif en septembre (50,6).

Les secteurs du transport, de l'hôtellerie-restauration et du divertissement ont notamment vu leur activité baisser "de façon significative" en raison des récents foyers épidémiques, a souligné Zhao Qinghe.

Le pouvoir a fixé cette année un objectif de croissance d'environ 5,5%, après 8,1% en 2021. Mais nombre d'économistes le jugent désormais irréaliste.

De rares manifestations ont par ailleurs éclaté le weekend dernier dans plusieurs villes de Chine contre la politique "zéro Covid". Mais les autorités n'ont pas manifesté la volonté d'assouplir significativement cette stratégie à court terme.

afp/lk