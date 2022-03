Chine: légère accélération de l'activité manufacturière en février

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine est restée faible en février mais a connu un léger rebond grâce aux congés du Nouvel an lunaire qui ont soutenu la demande, selon des chiffres officiels publiés mardi.

L'indice des directeurs d'achat s'est établi le mois dernier à 50,2, contre 50,1 en janvier, lorsqu'un rebond épidémique avait pesé sur l'économie, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS). Un nombre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité. En deçà, il traduit une contraction.

Les analystes anticipaient un repli (49,9). Après la semaine fériée liée au Nouvel an lunaire, "les entreprises ont connu une bonne reprise", a souligné Zhao Qinghe, un statisticien du BNS, notant à la fois une hausse de l'offre et de la demande.

Ces résultats "encourageants" sont toutefois à nuancer du fait de l'impact du Nouvel an chinois, tombé cette année le 1er février, et qui a pu stimuler l'activité, relève Zhiwei Zhang, économiste au sein du cabinet Pinpoint Asset Management. L'activité manufacturière en Chine avait connu deux mois de contraction en septembre et octobre, après une flambée du prix des matières premières, dont le charbon, qui avaient pesé sur les entreprises.

Si l'activité a depuis repris, elle reste néanmoins à un rythme faible. L'indice indépendant Caixin, très suivi par les marchés et calculé par le cabinet IHS Markit, a pour sa part fait état mardi d'une hausse plus prononcée (50,4) de l'activité manufacturière en février.

Le mois dernier, sur le marché intérieur, "les entreprises ont enregistré une légère hausse de leur production au moment où leurs ventes connaissaient le rythme le plus soutenu depuis juin", souligne le groupe de médias Caixin. Mais "la pandémie continue de peser sur la demande extérieure", ce qui entraîne une baisse des nouvelles commandes à l'exportation, relève Caixin.

Conséquence: les entreprises sont restées frileuses en matière de recrutements. Le sous-indice de l'emploi s'est de nouveau contracté en février pour le septième mois consécutif. En janvier, plusieurs régions de Chine avaient connu des rebonds épidémiques qui, bien que localisés et rapidement maîtrisés, avaient pénalisé les chaînes d'approvisionnement.

Malgré une reprise depuis du secteur manufacturier, celle-ci demeure "fragile", prévient Wang Zhe, économiste pour Caixin-Markit. "Stabiliser la croissance reste une priorité" pour le pouvoir, estime-t-il.

afp/vj