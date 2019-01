Chine: les Bourses rebondissent après l'annonce de nouvelles baisses d'impôts

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont rebondi mardi à la clôture, effaçant leurs fortes pertes de la veille après l'annonce que la Chine va poursuivre sa politique de baisses d'impôt ciblées pour relancer l'économie.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était en hausse de 2,02% à 26'830,29 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai gagnait 1,36% à 2570,34 points, tandis que l'indice composite de la Bourse de Shenzhen, qui avait ouvert en baisse, finissait sur une hausse de 1,49%, à 1323,16 points.

Une baisse "à plus grande échelle" de cotisations et de taxes est prévue cette année pour soutenir les petites entreprises et l'industrie manufacturière, ont annoncé plusieurs responsables chinois.

Cette annonce fait suite à plusieurs mesures de relance mises en place ces dernières semaines, dont des baisses d'impôts pour les petites entreprises et un allègement des contraintes financières sur le secteur bancaire. En 2018, les réductions d'impôts ont représenté 1300 milliards de yuans (168 milliards d'euros).

"Les investisseurs retrouvent confiance grâce aux efforts de relance actuels", a expliqué Zhang Gang, consultant chez Central China Securities.

La séance s'est tenue au lendemain de la publication d'une série de chiffres décevants sur le commerce illustrant les difficultés de l'économie chinoise, avec en ligne de mire la semaine prochaine les chiffres de la croissance 2018 qui pourraient être les plus faibles depuis 30 ans.

"Réduire les impôts est presque le seul moyen pour stimuler la consommation des ménages et les entreprises privées", qui concentrent les inquiétudes les plus fortes dans le ralentissement actuel, a expliqué Wang Jian, économiste à Shenwan Hongyuan Group.

Les sociétés du secteur de l'énergie étaient bien orientées dans le sillage des cours du pétrole, en raison d'achats à bon compte après le net repli enregistré lundi.

CNOOC a bondi de 4,09% à 12,72 dollars de Hong Kong (HKD), PetroChina a gagné 2,24% à 5,01 HKD et Sinopec 1,16% à 6,11 HKD.

Le secteur technologique était également à la hausse, Tencent a gagné 2,55% à 330 HKD et AAC Technologies 5,15% à 48,00 HKD.

En Chine continentale, le secteur financier gagnait du terrain. China Merchants Bank s'est apprécié de 1,86% à 26,80 yuans et China Construction Bank a terminé en hausse de 1,27% à 6,38 yuans.

afp/buc