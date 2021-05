Chine: les consommateurs ralentissent la reprise

Pékin (awp/afp) - Les ventes de détail n'ont pas augmenté aussi vite que prévu en avril en Chine, selon des chiffres publiés lundi, soulevant des inquiétudes sur la reprise de la deuxième économie mondiale.

Dès le printemps 2020, la Chine a été la première puissance à se remettre de la pandémie de coronavirus grâce à des confinements stricts et des campagnes massives de dépistage, alors que les usines relançaient la machine en produisant des équipements de protection et autres biens vendus à travers le monde.

Avec le retour à une vie normale, les consommateurs étaient attendus pour prendre la relève et soutenir le rebond économique. L'hypothèse était jusqu'ici confirmée par les données publiées ces derniers mois. Mais les chiffres d'avril viennent contredire la tendance.

Les ventes de détail ont progressé de 17,7% en avril par rapport au même mois l'an dernier, a annoncé lundi le Bureau national des statistiques (BNS), un niveau bien en deçà des estimations des analystes, qui misaient sur une augmentation de 25%, selon le consensus de l'agence financière Bloomberg.

Les chiffres du mois dernier restent surtout élevés en raison de la comparaison avec avril 2020, quand la Chine tournait lentement la page de l'épidémie et redémarrait son économie.

Si l'activité est largement repartie, des secteurs comme le tourisme et les transports, pénalisés par la fermeture continue des frontières, restent à la peine.

"La consommation privée devrait reprendre à l'avenir, mais les données d'avril montrent qu'elle est toujours à la traîne", affirme à l'AFP Ho Woei Chen, économiste à United Overseas Bank (UOB).

Les observateurs s'attendent le mois prochain à des chiffres de la consommation en forte hausse pour le mois de mai, dans le sillage des congés du 1er mai qui ont vu les touristes chinois profiter enfin pleinement des vacances à l'intérieur du pays.

Ces derniers jours, "les récents petits foyers de contaminations observés dans les provinces de l'Anhui (est) et du Liaoning (nord-est) pourraient avoir des conséquences sur la reprise de l'activité des secteurs de l'hôtellerie-restauration", tempère l'économiste Lu Ting, analyste à la banque Nomura.

Baisse du chômage urbain

L'inflation est aussi une source d'inquiétude quant à la résistance de la consommation, alors que les prix devraient augmenter dans les prochains mois à mesure que la vie revient à la normale.

Les prix à la production ont fortement augmenté le mois dernier (+6,8%, au plus haut depuis quatre ans), dans le sillage d'une forte demande de produits clés comme le cuivre et le minerai de fer. Des observateurs affirment que ces hausses pourraient se répercuter sur les consommateurs.

La production industrielle, de son côté, a progressé de 9,8% sur un an en avril mais à un rythme inférieur au mois de mars. Les analystes s'attendaient à une hausse légèrement plus forte, de 10%.

"La demande a continué de croître... et l'économie continue de se stabiliser et de reprendre son développement", a cherché à rassurer Fu Linghui, porte-parole du BNS, tout en reconnaissant que la situation épidémique mondiale restait "compliquée, et la reprise économique internationale encore inégale".

La bonne nouvelle est venue du taux de chômage qui est tombé à 5,1%, son plus bas niveau "depuis novembre 2019", d'après Ho Woei Chen, d'UOB.

Le taux de chômage n'est calculé en Chine qu'en zones urbaines.

"Si le marché du travail continue de s'améliorer, il y a des chances que les ventes de détail progressent", affirme Mme Ho.

Avec des mesures de confinement qui se lèvent dans le monde et des campagnes de vaccination rondement menées dans certains pays, notamment sur le marché américain, vital pour la Chine, la demande de produits chinois a rebondi après avoir lourdement chuté début 2020.

Mais les analystes s'attendent à une croissance plus modérée au deuxième trimestre.

Quant à l'investissement en capital fixe, il a augmenté de 19,9% de janvier à avril par rapport à la même période de 2020, soit nettement moins fortement qu'au cours des trois premiers mois de l'année (25,6%).

afp/ck